Выброшенная петербуржцем на скалы возле «Ласточкиного гнезда» кошка Муся выжила

Альпинисты аварийно-спасательного отряда «Крым-спас» сумели вытащить из расщелины возле дворца «Ласточкино гнездо» в Ялте кошку Мусю. Животное выжило после падения с большой высоты — на скалах кошку обнаружили волонтеры, которые не смогли эвакуировать ее из труднодоступного места с воды самостоятельно. О спасении питомца сообщили 25 февраля в ГБУ РК «Дворец-замок «Ласточкино гнездо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГБУ РК «Дворец-замок «Ласточкино гнездо«» Фото: ГБУ РК «Дворец-замок «Ласточкино гнездо«»

«Ъ-СПб» писал, что кошку Мусю выбросил на скалы со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда» один из посетителей комплекса — им оказался 24-летний уроженец Петербурга. Злоумышленника вычислили по камерам и задержали позже на пригородном вокзале станции Джанкой. По предварительным данным, мужчина страдает психическим расстройством и наблюдается в специализированном учреждении.

Как пояснила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Его доставили в ОМВД по городу Ялта. Позднее стало известно, что мужчину проверят на вменяемость.

Андрей Цедрик