Из-за пожара в частной сауне в Колпино пришлось эвакуировать 16 человек

Эвакуация людей потребовалась из-за вечернего пожара в Колпинском районе Петербурга. Сообщение о возгорании по адресу: Октябрьская улица, д. 4 поступило на пульт дежурного «01» в 19:11, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Прибывшие на место пожарные установили, что в помещении сауны площадью 10 кв. м. происходило горение обстановки на площади 1,5 кв. м. Огонь тушили около получаса 12 спасателей и три единицы техники.

Сведения о пострадавших в результате инцидента не поступали, однако из опасной зоны пришлось эвакуировать 16 человек, уточнили в МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что квартирный пожар в двухкомнатной квартире на Краснопутиловской улице в Петербурге привел к эвакуации 15 человек.

Андрей Цедрик