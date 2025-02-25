Пожар в двухкомнатной квартире на Краснопутиловской привел к эвакуации 15 человек

Пожар произошел в доме № 94 по Краснопутиловской улице в Петербурге утром 25 февраля. Из опасной зоны пришлось эвакуировать 15 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил в дежурную часть в 07:31. На место происшествия были направлены 15 спасателей и три машины МЧС. В 08:12 пожар в двухкомнатной квартире был ликвидирован.

«В результате пожара пострадал мужчина, госпитализирован в медицинское учреждение»,— добавили в пресс-службе спасательного ведомства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сотрудники МЧС тушили пожар в здании Обуховской больницы.

Дарья Астанина