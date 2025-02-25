С воронежского застройщика снова попытались взыскать почти 900 млн

Апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции об отказе в удовлетворении иска арбитражного управляющего белгородской компании «Тисайд» Дмитрия Котика к воронежскому строительному концерну «36-Групп» на сумму 883,2 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Дело рассматривается с мая 2024 года. В ходе судебного разбирательства белгородцы заявили о неосновательном обогащении в размере 700,6 млн руб. и о процентах за пользование чужими деньгами на сумму 182,6 млн руб.

В 2019 году «Тисайд» заключил с «СК "36-Групп"» договор субподряда на строительство школы в Старом Осколе. Ответчику было перечислено 700,6 млн руб., однако истец заявил об отсутствии документов о приемке работ. В суде первой инстанции застройщик представил акты, подтверждающие исполнение обязательств по договору. Было установлено, что отсутствие документации у конкурсного управляющего не является доказательством необоснованности произведенных платежей.

Компания «Тисайд» фигурировала в уголовных делах бывшего строительного вице-губернатора Белгородской области Евгения Глаголева и экс-главы Старооскольского округа Александра Сергиенко.

О том, на сколько сократили срок экс-мэру Старого Оскола Александру Сергиенко — в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова