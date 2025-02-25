Школьница-восьмиклассница попала в больницу после ДТП на улице Шотмана

Госавтоинспекция проводит проверку обстоятельств ДТП в Невском районе Петербурга, в котором пострадала школьница-восьмиклассница. Дорожная авария произошла 24 февраля в 17:33 возле дома 9 корп. 1 по улице Шотмана.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, на месте происшествия было установлено, что 48-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Passat, двигаясь от Искровского проспекта в сторону проспекта Большевиков, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 13-летнюю девочку, перебегавшую проезжую часть.

В результате ДТП восьмиклассница получила перелом стопы и ушибы и была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. В настоящий момент полиция устанавливает все подробности произошедшего.

Ранее «Ъ-СПб» писал о двоих пострадавших в ДТП на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Партизана Германа в Красносельском районе Петербурга.

Андрей Цедрик