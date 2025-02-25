Два человека пострадали в результате ДТП на перекрестке Ветеранов и Партизана Германа

Два человека пострадали в ДТП на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Партизана Германа. Как сообщили «Фонтанке» в полиции, там столкнулись Daewoo Matiz и Volkswagen.

Авария произошла 25 февраля около семи часов утра. Причины ДТП в данный момент неизвестны. В результате аварии пострадали два молодых человека в возрасте 19 лет и 21 года.

«Водитель "Матиза" сидит в крови»,— рассказали очевидцы в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что под Петербургом автомобиль BMW слетел в реку, машину достали из воды без водителя.

Дарья Астанина