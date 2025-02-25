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Главой СУ СКР по Свердловской области назначен Богдан Францишко

Руководитель СКР по Курганской области Богдан Францишко назначен главой следственного управления Следственного комитета по Свердловской области, сообщил ЕАН. В СКР не подтвердили и не опровергли эту информацию, порекомендовав следить за официальным сайтом.

Генерал-майор Богдан Францишко

Генерал-майор Богдан Францишко

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Курганской области

Генерал-майор Богдан Францишко

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Курганской области

Богдан Францишко родился в 1975 году в Кемеровской области. С 1997 по 2010 год служил в органах прокуратуры Томской области, затем работал в СУ СКР по Томской области. С 2014 по 2019 год занимал должность заместителя руководителя управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СКР по Республике Крым. С 2019 года руководил СУ СКР по Курганской области. Указом президента России ему присвоено высшее специальное звание генерал-майор юстиции.

Место главы СКР по Свердловской области было вакантно с 2023 года, когда ушел на пенсию предыдущий руководитель Михаил Богинский. Сначала исполняющим обязанности руководителя был Анатолий Надбитов, с марта 2024 года — Константин Мирошниченко. На сайте до сих пор оба указаны на руководящих должностях.

Полина Щуцкая

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