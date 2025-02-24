В Крыму возбудили уголовное дело в отношении петербуржца, выбросившего кошку

В Крыму в отношении петербуржца, выбросившего кошку со смотровой площадки замка «Ласточкиного гнезда», возбудили уголовное дело. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подозреваемого задержали на пригородном вокзале станции Джанкой. Уголовное дело в отношении мужчины возбуждено по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Фигуранта поместили в стационарное учреждение здравоохранения на 10 суток. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее Ирина Волк сообщила, что в соцсетях правоохранители обнаружили ролик, на котором видно, как на территории архитектурно-выставочного комплекса «Ласточкино гнездо» 24-летний житель Санкт-Петербурга сбросил с обрыва кошку.

Алина Зорина