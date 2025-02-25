Директор института ВШЭ предупредила о вреде услуг нутрициологов

Во всей России работают 330 диетологов, всего 33 — в поликлиниках, рассказала на круглом столе, организованном «Ъ», директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее словам, недостаток медицинских кадров приводит к росту спроса на услуги так называемых нутрициологов. Она отметила, что эти специалисты зачастую берут на себя медицинские функции, хотя медиками не являются.

«Они советуют массе людей, как правильно питаться и вести себя. Я считаю, что это серьезный риск»,— сказала Лариса Попович. При этом еще более серьезный риск она видит в том, что общество в своей массе не понимает важности профилактики заболеваний и ее сути. По словам Ларисы Попович, в России на здравоохранение идет около 10% бюджета. При этом обязательства государства перед теми гражданами, которым требуется высокотехнологичная медпомощь, растут, поэтому для сохранения баланса финансирования системы здравоохранения нужно делать упор именно на профилактику заболеваний.

Заместитель директора Федерального научного центра пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН Юрий Зубарев в ходе конференции отметил, что люди, называющие себя нутрициологами, в последнее время начали активно производить биологически активные добавки (БАД). «Что стоит разместить контакт, изобрести что-то имени себя и отправить на маркетплейсы»,— задался вопросом спикер. По его мнению, с этими «лжепророками» стоит работать уже органам власти, в том числе Генпрокуратуре.

Торгово-промышленная палата через ФАС пытается добиться ужесточения регулирования интернет-торговли БАДами, выяснил «Ъ». Рост их продаж на маркетплейсах нередко ведет к появлению на рынке лекарств, реализуемых под видом добавок.

Подробнее — в материале «Ъ» «БАДам не хватило проверки».