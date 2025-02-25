Владельцы хостелов намерены «уйти в тень» после ввода турналога на Среднем Урале

Руководители 14 хостелов в Екатеринбурге направили коллективное обращение уполномоченному по защите прав предпринимателей в Свердловской области в связи с возникшими проблемами после ввода туристического налога в регионе. Об этом на заседании областного заксобрания заявила бизнес-омбудсмен в регионе Елена Артюх.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Госпожа Артюх отметила, что размер налога в 100 руб. является значительным для хостелов, суточное проживание в которых составляет 200-500 руб. Бизнес-омбудсмен добавила, что по информации от ассоциации хостелов в средствах размещения проживают не более 30% туристов. «Все остальные это люди, которые работают по срочному трудовому договору, много студентов очников, людей, которые приезжают в качестве сопровождающих с пациентами для получения высокотехнологичной медицинской помощи в Екатеринбург. Это не совсем туристы»,— пояснила она.

Елена Артюх подчеркнула, что предприниматели говорят о возможной «теневизации» бизнеса. «Владельцы хостелов говорят о том, что выгоднее закрыть этот вид бизнеса, приобрести посуточно квартиры и без всякого учета, туристического налога гораздо более доходно продолжать деятельность. Мне бы не хотелось, чтобы в этом направлении развивался наш туризм»,— сказала бизнес-омбудсмен.

Госпожа Артюх отметила, что властям следует разработать список льготных категорий, которые не будут облагаться туристическим налогом, и выверить налоговое администрирование.

Напомним, с 1 января 2025 года в ряде муниципалитетов Свердловской области действует турналог — дополнительная плата туристов за проживание в гостиницах, отелях и хостелах. Он составляет 1% от суммы расходов на проживание, но не менее 100 руб. в сутки. Постепенно ставка налога будет повышаться и достигнет 5%.

Василий Алексеев