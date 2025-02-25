В Черноземье продолжает расти заболеваемость коронавирусом

За неделю с 17 по 23 февраля в Черноземье выявили 454 случая коронавируса, что на 7% больше, чем неделей ранее (424). Это следует из данных федерального оперштаба. С начала пандемии в макрорегионе подтвердилось 1 410 280 случаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Выздоровел за неделю 431 пациент, неделей ранее — 437, с начала пандемии — 1 386 245. Скончался один человек, неделей ранее — ни одного, с начала пандемии — 22 260.

В Белгородской области был инфицирован еще 71 человек, неделей ранее — 66 (всего — 191 382). Вылечились 75 пациентов, неделей ранее — 82 (всего — 189 237). Летальных исходов не установлено (всего — 2 386).

В Воронежской области диагноз подтвердился у 158 человек, неделей ранее — у 191 (всего — у 553 283). Выздоровел 171 пациент, неделей ранее — 184 (всего — 544 061). Летальных исходов не обнаружено (всего — 8 705).

В Курской области заразились еще 40 человек, неделей ранее — 34 (всего — 161 257). Вылечился 21 пациент, неделей ранее — 50 (всего — 158 664). Летальных исходов не зарегистрировано (всего — 2 545).

В Липецкой области ковид выявили у 48 человек, неделей ранее — у 35 (всего — у 194 366). Выздоровел 71 пациент, неделей ранее — 37 (всего — 189 369). Летальных исходов не зафиксировано, неделей ранее скончался один человек (всего — 4 094).

В Орловской области количество заболевших выросло на 105, неделей ранее — на 71 (всего — 156 819). Вылечился 61 пациент, неделей ранее — 77 (всего — 154 307). Летальных исходов не было (всего — 1 986).

В Тамбовской области подтвердилось 32 случая коронавируса, неделей ранее — 27 (всего — 153 173). Выздоровели 32 пациента, неделей ранее — семь (всего — 150 607). Летальных исходов не установлено (всего — 2 544).

В России за неделю заболел 6 001 человек (всего — 25 210 632), вылечились 7 014 (24 358 464), умерли — 15 (404 452).

О новом коронавирусе у летучих мышей с потенциальной возможностью передачи от животных к человеку читайте в публикации «Ъ».

Алина Морозова