Школу на 1100 мест в Новороссийске сдадут в декабре 2025 года

Подрядчик планирует завершить строительство школы на 1,1 тыс. мест в районе Цемдолины Новороссийска до конца 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Сейчас на восьми блок-секциях будущей школы в Приморском районе Новороссийска завершаются монолитные работы. На сегодняшний день заканчивается выполнение гидроизоляционных работ цокольных этажей, ведутся работы по каменной кладке, устройству пристенного дренажа по периметру здания. Строительство ведет федеральный девелопер DOGMA.

Как рассказали в пресс-службе федерального девелопера, для изготовления металлоконструкций кровли спортивных и актовых залов определен подрядчик. Выбрана подрядная организация на изготовление, поставку и монтаж блочно-модульной котельной, которая будет обеспечивать теплом образовательное учреждение. В ближайших планах компании –приступить к кровельным работам и прокладке инженерных сетей внутри здания.

Подключение здания к тепловым сетям планируется произвести до 31 июля 2025 года. Внутренние и внешние отделочные работы должны быть завершены к 1 декабря 2025 года. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 34,8%. Объект возводится в рамках концессионного соглашения.

Школа на улице Красина в Новороссийске рассчитана на 1,1 тыс. мест. Площадь основного здания превысит 18 тыс. кв. м, площадь благоустроенного участка – 25,9 тыс. кв. м. В школе предусмотрены современная планировка учебных помещений, просторные вестибюли, по два актовых и спортивных зала, столовая, библиотека, издательский центр, студия хореографии и школьный музей. Для занятий спортом на улице появятся площадка для баскетбола и волейбола, поле для мини-футбола, беговая дорожка, полоса препятствий и зона для прыжков в длину, воркаут и тренажеры, локация для гимнастики и активных игр.

Алена Воробьева