Сброшенная со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда» в Ялте кошка выжила

Кошка, которую сбросил со смотровой площадки замка «Ласточкино гнездо» в Крыму житель Санкт-Петербурга, выжила. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Ялты Янина Павленко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сейчас специалисты снимают пострадавшую кошку со скалы. На место также выехала дежурная смена ялтинского аварийно-спасательного отряда службы «Крымспас» в составе пяти человек. Животное планируют снять в ближайшее время.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в соцсетях правоохранители обнаружили ролик, на котором видно, как на территории архитектурно-выставочного комплекса в Крыму мужчина сбросил с обрыва кошку. В отношении петербуржца возбудили уголовное дело.

Алина Зорина