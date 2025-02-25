Суд арестовал обвиняемого в стрельбе в центре Ярославля

В Ярославле Кировский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для 37-летнего местного жителя, обвиняемого в хулиганстве с применением оружия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что инцидент произошел утром 23 февраля на улице Первомайской. Мужчина во время конфликта с прохожим достал пневматический пистолет и выстрелил пострадавшему в лицо.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Уголовное дело расследуется сотрудниками районного отдела полиции.

Ранее обвиняемый уже был осужден за угрозу убийства и причинение средней тяжести вреда здоровью, отбывал наказание в местах лишения свободы и освободился в апреле 2023 года.

Антон Голицын