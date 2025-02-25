Молодой ярославец пострадал от выстрела в лицо в центре города

В Ярославле полиция задержала местного жителя, который утром 23 февраля на улице Первомайской выстрелил молодому человеку в лицо. Об этом сообщили в областном управлении МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Правоохранители установили, что выстрел был совершен из пневматического пистолета в результате конфликта между 37-летним подозреваемым и 24-летним пострадавшим. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

«Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу»,— сообщили в УМВД и добавили, что стрелку может грозить до 7 лет лишения свободы.

Алла Чижова