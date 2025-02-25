В Сочи ликвидируют последствия снегопада с помощью 164 единиц техники

Коммунальные службы Сочи привлекли к работе 300 сотрудников и 164 единицы техники для ликвидации последствий снегопада, который за сутки добавил 5 см снежного покрова в городе и около 50 см в Красной Поляне. Об этом сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал мэр Сочи Андрей Прошунин Фото: Telegram-канал мэр Сочи Андрей Прошунин

Для обработки дорог специалисты использовали около 1 тыс. тонн противогололедных материалов.

Основные транспортные магистрали курорта расчищены, продолжается уборка второстепенных дорог. На федеральной трассе А-147 в Лазаревском районе открыт пункт обогрева для водителей, организованный муниципальной службой спасения. Дополнительно администрация района создала семь стационарных пунктов на базе придорожных заведений.

В горных районах из-за гололедицы некоторые маршруты общественного транспорта не достигают конечных остановок. Коммунальные службы оперативно устраняют локальные аварии. Инфраструктура жизнеобеспечения курорта работает в штатном режиме.

«Ъ-Сочи» писал, что из-за непогоды шесть самолетов ушли на запасные аэродромы. Аэропорт курорта продолжает работу с учетом погодных условий.

Мария Удовик