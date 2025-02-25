Воронежский облсуд оставил бывшего замминистра туризма под стражей

Воронежский областной суд оставил в силе арест в СИЗО бывшего замминистра предпринимательства и туризма Александра Кукина, рассказали «Ъ-Черноземье» в суде. Апелляционная жалоба защиты на избрание ему меры пресечения отклонена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кукин

Фото: Сергей Толмачев Александр Кукин

Фото: Сергей Толмачев

Александр Кукин был задержан 6 февраля. Региональное управление Следственного комитета заподозрило его в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В основу уголовного дела легли обстоятельства выдачи индивидуальному предпринимателю Евгению Ягодкину гранта в 10 млн руб. на обустройство пляжа на базе отдыха «Мадагаскар» в Семилукском районе. По версии следствия, работы были выполнены не в полном объеме. По договоренности с бизнесменом чиновник скрыл этот факт, чтобы выданный грант не пришлось возвращать. Таким образом, по версии следствия, деньги были похищены.

Защита Александра Кукина считает его невиновным. При избрании меры пресечения его адвокат просил не заключать экс-чиновника под стражу. Тем не менее, в СИЗО он был помещен до 30 марта.

Сергей Толмачев