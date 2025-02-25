Госстройнадзор РТ: проверки застройщиков направлены на улучшение делового климата

В Инспекции государственного строительного надзора Республики Татарстан считают, что обязательные профилактические визиты сроком до 10 дней помогут продолжить работу по улучшению делового климата. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Кроме того, применение дистанционных проверок с использованием мобильного приложения „Инспектор“ сделает процесс надзора более современным и доступным, что обеспечит дополнительную прозрачность и уменьшит административные барьеры», — пояснили в пресс-службе.

Ранее генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев отмечал, что предлагаемые изменения направлены на усиление контроля в сфере долевого строительства. С одной стороны, это укрепит доверие к застройщикам и повысит защиту прав дольщиков, с другой — может создать дополнительную административную нагрузку для компаний.

Ранее антикоррупционную экспертизу прошел проект постановления Кабмина Татарстана, который вносит изменения в правила государственного надзора за долевым строительством. Согласно документу, вводится новый вид профилактических визитов сотрудников Государственной инспекции строительного надзора — обязательные. В рамках этих мероприятий инспекторы смогут оценивать готовность строительных объектов, проверять документацию и назначать необходимые экспертизы.

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Анар Зейналов