С проверкой в каждый дом

Кабмин Татарстана разработал проект постановления, вносящего изменения в правила государственного надзора за долевым строительством. Документ предусматривает расширение количества контрольных мероприятий, проводимых Государственной инспекцией по строительному надзору, а также регламентирует процедуру проверок строительных объектов. Эксперты и участники рынка указывают на риски роста административной нагрузки и издержек для застройщиков, но в целом считают, что изменения соответствуют интересам как дольщиков, так и добросовестных застройщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительная площадка многофункционального комплекса на берегу реки Казанки

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Строительная площадка многофункционального комплекса на берегу реки Казанки

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Кабинет министров Татарстана подготовил изменения в правила государственного надзора за долевым строительством. Документ прошел антикоррупционную экспертизу. Согласно проекту постановления вводится новый вид профилактических визитов сотрудников Государственной инспекции строительного надзора — обязательные. В рамках этих мероприятий инспекторы смогут оценивать готовность строительных объектов, проводить изучение документов и назначать необходимые экспертизы.

Как объясняет адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле, обязательные визиты — это важный инструмент предупреждения нарушений: «Регулятор стремится выявлять проблемы на ранней стадии, не доводя дело до серьезных нарушений. Обязательные профвизиты дают контролирующим органам больше возможностей для взаимодействия с застройщиками, но их применение должно быть аккуратным, чтобы избежать давления на добросовестных участников рынка».

Заместитель директора по маркетингу и продажам риэлторского агентства «Суварснами» Марсель Абдулхаев считает, что новые требования, такие как обязательные проверки сроком до 10 дней и расширенные основания для контрольных мероприятий, потребуют от застройщиков более тщательной подготовки документации и оперативного взаимодействия с контролирующими органами.

«Для компаний, которые уже соблюдают нормативы, это станет дополнительным подтверждением их надежности. Тем не менее усиление административной нагрузки и риски приостановки сроков проверок из-за экспертиз могут временно замедлить реализацию проектов», — отметил господин Абдулхаев.

Проект постановления также предусматривает проведение профилактических инспекций по инициативе самих застройщиков. Эта возможность доступна только для субъектов малого и среднего бизнеса, НКО, а также государственных и муниципальных учреждений. Эксперты отмечают, что эта мера может способствовать конструктивному взаимодействию между бизнесом и государственными органами.

В новых правилах также уточняется регламент плановых, внеплановых и документарных проверок. Внеплановые выездные проверки теперь могут проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением отдельных случаев, предусмотренных законодательством. Еще одним изменением станет детальная регламентация порядка досудебного обжалования действий инспекторов. У застройщиков появится возможность в течение 30 дней подать жалобу на действия инспекторов, а если речь идет о предписании, срок сокращается до 10 рабочих дней. Кроме того, документ обязывает инспекторов оформлять результаты проверок в виде актов, а не отчетов. В акте указываются конкретные нарушения, ссылки на нормы законодательства и перечень предпринятых мер. Если нарушение устранено до окончания мероприятия, этот факт также должен быть отражен в акте. К акту должны прилагаться документы и материалы, подтверждающие нарушение.

«Увеличение числа проверок и расширение полномочий инспекторов — шаг в сторону усиления контроля, особенно в социально значимых сферах, таких как строительство жилья. Однако важно, чтобы этот процесс был сбалансированным и не приводил к затягиванию сроков строительства», — считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Самая большая проблема, по мнению эксперта, заключается в том, что такая реформа неизбежно потребует больше ресурсов от застройщиков. Это может привести к росту затрат и цен на жилье: «Увеличение бюрократической нагрузки станет вызовом для застройщиков, так как потребуется больше ресурсов на отчетность и взаимодействие с муниципалитетами. Усиленный контроль со стороны муниципалитетов может затягивать сроки согласования и ввода объектов в эксплуатацию. Рост издержек застройщиков из-за увеличения числа проверок может повысить цены на новостройки, а уход с рынка мелких застройщиков, не способных адаптироваться, снизит конкуренцию и поддержит цены».

В пресс-службе девелопера «Ак Барс Дом» заявили, что предполагаемые изменения никак не повлияют на работу крупных застройщиков.

Генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев отметил, что предлагаемые изменения направлены на усиление контроля в сфере долевого строительства. По его словам, это может способствовать укреплению доверия к застройщикам и защите прав дольщиков, но вместе с тем не исключает риска увеличения административной нагрузки для компаний.

«В целом понятно, что предлагаемые изменения направлены на усиление контроля в сфере долевого строительства, что, с одной стороны, укрепляет доверие к застройщикам и защиту прав дольщиков, а с другой — может создать дополнительную административную нагрузку для компаний», — пояснил господин Галеев.

Он подчеркнул, что детализированное регулирование помогает снизить риски и сделать работу рынка более предсказуемой: «Чем больше процедур и правил заранее прописано и закреплено в нормативно-правовых актах, тем выше вероятность, что эти процедуры будут эффективно выполнены. Регламентированные шаги позволяют избежать субъективности и повышают предсказуемость, что способствует стабильности и уверенности на рынке».

Также господин Галеев отметил, что важно сохранять баланс между контролем и эффективностью работы строительных компаний: «Ключевым моментом является не только наличие множества процедур, но и их сбалансированность, чтобы они поддерживали нужный уровень контроля, но не мешали нормальной работе рынка». По его словам, чрезмерно жесткие рамки в регламенте могут привести к затягиванию строительства и дополнительным затратам: «Например, если контроль слишком жестко ограничивает сроки или условия проведения проверок, это может замедлить процесс строительства и создать дополнительные издержки».

В пресс-службе Госстройнадзора Татарстана не смогли ответить на вопрос «Ъ Волга-Урал» о необходимости предлагаемых изменений и их влиянии на застройщиков и рынок недвижимости.

Анар Зейналов