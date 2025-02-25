Авиапатрулирование лесов Башкирии обойдется в 30 млн рублей

Центр предупреждения и тушения лесных пожаров Башкирии по итогам аукциона заключил контракт на пилотируемое авиапатрулирование с ООО «Авиахим-юг» по начальной цене — 30,06 млн руб. Как сообщается на сайте госзакупок, он должен быть оплачен за счет субсидий из бюджета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Патрулировать леса для обнаружения лесных пожаров необходимо до конца года. Аэродромы расположены в Белорецке, Старосубхангулово, Зилаире, Уфе, Стерлитамаке, Большеустьикинском, Нефтекамске, Больших Каркалах. Общая протяженность маршрутов составляет 4,18 тыс. км.

ООО «Авиахим-юг», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в марте 2011 года в Ставрополе. Владельцы — Андрей Губин и Петр Прихидько. Выручка в 2023 году составила 30,49 млн руб., чистая прибыль — 2,86 млн руб. В апреле 2024 года Центр предупреждения и тушения лесных пожаров Башкирии заключил с «Авиахим-юг» аналогичный контракт стоимостью 33,38 млн руб.

Майя Иванова