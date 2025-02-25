Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как анодированный алюминий применяют в люксовых изделиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Montegrappa Фото: Montegrappa

«От первой ноты до последнего "бис" музыка объединяет души как ничто другое. Теперь с самой престижной сцены Италии Montegrappa представляет Festival: первый роскошный аксессуар для письма, созданный для тех, кто превращает артистизм в отличительную черту»,— так Montegrappa анонсирует выпуск новой ручки с корпусами из анодированного в яркие цвета алюминия и стали.

Посмотрим на другие люксовые объекты, которым анодирование алюминия или стали в радужные оттенки пошло только на пользу. И я не буду говорить о продукции компании Apple. Анодированный алюминий прекрасно прижился в ювелирном искусстве, в том числе в высоком. Чаще всего работают с ним те же, кто овладел непростыми техниками работы с анодированным титаном, но не все. Использовать эту технологию начали еще в последней четверти XX века. И тут, конечно, нельзя не вспомнить JAR с его работами из алюминия и с фантастическими рекордами на аукционах, которые эти произведения ювелирного искусства ставили. А из современных мастеров можно привести в пример целый ряд разнообразных брендов. Но особенно хотелось бы отметить работу швейцарки Suzanne Syz. Она, конечно, не ювелир, а дизайнер и свои произведения делала на аутсорсе, но уж больно интересных эффектов ее удавалось добиться, именно используя алюминий и анодирование.

Анодированный алюминий — это не идентичная замена анодированному титану. Тут нужен разный подход, разные техники работы, да и цвета получаются не те же. Кроме того, алюминием можно легче добиться тех оттенков, которые для анодированного титана считаются недостижимыми, например, черного или (это нам уверенно демонстрирует компания Montegrappa) ярко-красного.

Анна Минакова