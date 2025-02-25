Экс-мэра Самары и его супругу могут признать умершими в течение двух лет

Людмила Тархова, дочь пропавшего экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи, имеет право подать в суд иск о признании ее родителей умершими. Если это заявление будет удовлетворено, она сможет рассчитывать на получение наследства. Однако срок, в течение которого бывшего чиновника и его жену признают умершими, может составить до двух лет. Об этом «Ъ-Волга» рассказал адвокат Вячеслав Яблоков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Самары Виктор Тархов

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Бывший мэр Самары Виктор Тархов

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Процедура состоит из двух этапов. Сначала следует подать иск о признании людей без вести пропавшими. После этого, если они не объявились, можно подавать иск о признании людей умершими. Продолжительность этих процедур зависит от обстоятельств. Если речь идет об очевидных обстоятельствах, например, о терактах и событиях в зоне боевых действий, действует сокращенный срок для признания людей умершими — в пределах полугода. А при обычных жизненных обстоятельствах, к категории которых может относиться и ситуация с бывшим мэром, этот срок может составить до двух лет», — отметил правозащитник.

Адвокат Мария Сысоева считает, что в соответствии со ст. 45 ГК РФ «гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет». При этом «если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая» это может произойти в течение шести месяцев.

Вячеслав Яблоков отмечает, что основанием для судебного решения о признании людей пропавшими становятся итоги розыскного дела, которые должны подтвердить, что Виктор и Наталья Тархова до сих пор не найдены. По его словам, очень велика вероятность того, что если Людмила Тархова подаст соответствующий иск, процесс по нему состоится и будет выигрышным для заявителя. При этом единственная причина, по которой суд может отказать в удовлетворении требований заявителя, заключается в том, что пропавших обнаружат живыми, резюмирует адвокат.

Полиция зарегистрировала факт исчезновения бывшего мэра Самары и его жены 30 января, после обращения к силовикам друга семьи. Уголовное дело об убийстве супружеской четы (ч. 2 ст. 105 УК РФ) было возбуждено 3 февраля, тогда же задержали внучку Тарховых Екатерину: именно ее видели соседи самарского экс-мэра после исчезновения бывшего чиновника с супругой. Тела убитых до сих пор не найдены.

Криминалисты обнаружили в квартире экс-мэра Самары следы крови и частицы кровеносных сосудов погибших. Установлено, что их квартира после пропажи супругов была обработана раствором щелочи. Из жилья Тарховых исчезли ценности, которые предполагаемая преступница продала вместе с машиной бабушки.

По версии следователей, Екатерина Тархова могла совершить убийство на почве неприязненных отношений, расчленить трупы жертв, вывезти их из квартиры и выбросить в мусорные контейнеры. Были обнаружены записи видеокамер, на которых она вывозит из квартиры бочки для отходов. В связи с этим следователи на полигоне ТБО «Преображенка» ищут останки жертв.

Екатерина Тархова задержана и арестована. Ей предъявлено обвинение. В ее квартире нашли паспорта пропавших, а также тару и химические средства для сокрытия следов преступления. Проверяется версия о возможных сообщниках обвиняемой.

Георгий Портнов