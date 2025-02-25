Из-за прорыва теплотрассы на улице Пушкина без тепла остались пять зданий

В Нижнем Новгороде из-за вари на подземной квартальной теплотрассе на улице Пушкина без тепла остались три жилых дома и два административных здания. По данным АО «Теплоэнерго», на месте аварии идут неотложные работы. До конца дня 25 февраля планируется заменить шесть погонных метров теплосети.

Лопнувшая теплотрасса летом 2024 года прошла гидравлические испытания, которые не выявили каких-то повреждений. С учетом того, что теплосеть была проложена в 1990 году, на текущий год ее включили в план ремонта.

Как писал «Ъ-Приволжье», прорыв на теплотрассе произошел вечером 24 февраля. Пострадали три человека. Одна из пострадавших находится в реанимации, еще двое — в медицинских учреждениях.

Андрей Репин