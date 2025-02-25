Бастрыкин потребовал доклад проверки домов без воды в Каменске-Уральском

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад проверки информации о нарушении прав жильцов домов на ул. Спортивная в Каменске-Уральском (Свердловская область), которые остались без воды, сообщил информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно информации из интернета, в районе отсутствует централизованная система водоснабжения, в неисправном состоянии находится насосная станция. Вода из местных колодцев и скважин непригодна для питья и бытовых нужд, что вынуждает жильцов покупать бутилированную воду за свои деньги. Администрация не обеспечивает подвоз воды, несмотря на многочисленные обращения. СКР Свердловской области уже начал проверку.

Напомним, в нескольких домах Нижнего Тагила 4 февраля отключали холодное водоснабжение из-за коммунальной аварии. Для жителей был организован подвоз воды.

Ирина Пичурина