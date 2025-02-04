В домах Нижнего Тагила отключили холодную воду из-за коммунальной аварии

В нескольких домах Нижнего Тагила 4 февраля с 10:30 отключили холодное водоснабжение из-за коммунальной аварии, произошедшей на Гальянке на ПНС-19, передает пресс-служба «Водоканала-НТ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Холодную воду перекрыли по улице Дружинина от Черноисточинского шоссе до проспекта Уральский, в частности, ее отключили в детском саду «Радость» и домах №1, 3, 7/2 на Черноисточинском шоссе — для жителей организован подвоз воды.

Работы по устранению аварии уже ведутся, холодное водоснабжение вернут после их окончания.

Напомним, в новогодние выходные в Нижнем Тагиле не могли ликвидировать коммунальную аварию, которая произошла еще 25 декабря. Авария произошла из-за засора магистрального коллектора, в связи с чем разлились канализационные стоки.

Ирина Пичурина