Песков назвал сбалансированной позицию США по Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что, cудя по голосованию в ООН за резолюцию по Украине, США занимают «гораздо более сбалансированную позицию», которая помогает в урегулировании российско-украинского конфликта. Действия же Брюсселя и Киева, по словам представителя Кремля, говорят об обратном.

«Мы считаем, что такая сбалансированная позиция говорит о настоящем желании внести вклад в урегулирование. Заявления, которые делаются из Брюсселя, которые в том числе из Киева звучали вчера вечером, они пока о сбалансированности не сигнализируют, но, возможно, по итогам контактов европейцев с американцами в Европе будут тяготеть к большему балансу»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

24 февраля, в день третьей годовщины боевых действий на Украине, в ООН рассматривались две резолюции по конфликту. Первая, предложенная Киевом и поддержанная Европой, предполагала более жесткие формулировки в отношении России. США представили альтернативную резолюцию под названием «Путь к миру». В этом документе содержался призыв к скорейшему завершению конфликта и прочному миру между Украиной и Россией.

Украинская резолюция прошла в Генассамблее ООН при поддержке 93 голосов (против выступили в том числе США и Россия). Американская версия документа дошла до голосования с европейскими поправками (о вине Москвы в происходящем), Вашингтон за нее в итоге не проголосовал. Позднее в Совбезе ООН американская резолюция была принята в ее изначальном виде.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Две резолюции для одной Украины».

Лусине Баласян