В Самарской области в январе ввели в эксплуатацию 8 тыс. кв. м жилья в многоквартирных домах

В январе текущего года на территории Самарской области сдали в эксплуатацию 111 тыс. кв. м жилых помещений. Это на 54% меньше, чем год назад. Соответствующие данные приводит единая информационная система жилищного строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Согласно опубликованной информации, 102 тыс. кв. м приходится на индивидуальные жилые дома. По сравнению с январем 2024 года, показатель меньше на 54%. В многоквартирных жилых домах ввели в эксплуатацию 8 тыс. кв. м — на 50% меньше результата за январь прошлого года.

Всего за 2024 год в регионе ввели в эксплуатацию 2,013 млн кв. м жилых помещений, что на 4% больше результата за 2023 год.

Руфия Кутляева