Продажи готовых блинов в Краснодаре выросли на 30%

За 2024 год в сетях Х5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») было реализовано 41,4 млн упаковок с готовыми блинами. Это на 7% больше, чем годом ранее. Сильнее всего продажи такой продукции выросли в Волгограде (на 58%), Краснодаре (на 30%), Самаре и Ростове-на-Дону (по 21%), пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Новороссийска Фото: администрация Новороссийска

В Масленицу, которая стартовала 24 февраля и завершится 2 марта, спрос на готовые блины в рознице, по оценкам аналитиков «X5 Клуба», увеличится в среднем в два раза. В прошлую Масленицу прирост натуральных продаж этой продукции составил 15%.

Цена ингредиентов на продуктовый набор к Масленице в офлайн-магазинах составила 149 руб. Показатель вырос на 6% год к году. В онлайне ценник достиг 255 руб., что на 12% больше, чем годом ранее. Из самих ингредиентов больше всего подорожала пшеничная мука — на 14%, а яйца, напротив, подешевели на 10%.

Как сообщал «Ъ-Кубань», в Краснодаре средняя цена «блинного набора» составляет 154 руб. За год показатель вырос на 5%.