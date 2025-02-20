Средняя цена «блинного набора» в Краснодаре составляет 154 рубля

В Краснодаре средняя цена «блинного набора» составляет 154 руб. Показатель за год вырос на 5%, говорится в исследовании платформы «Чек Индекс», подготовленном для «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Расчет «индекса масленицы» («блинного индекса») сделан на основе рецепта приготовления блюда на четырех человек по «быстрому» способу: молоко — 500 мл, яйца — 2 шт., стакан пшеничной муки (200 г), масло подсолнечное — 3 ст. л., сахар — 1 ст. л., соль — половина чайной ложки. Для целей анализа использовалась средняя цена позиции.

Cредняя цена ингредиентов на продуктовый набор по «индексу масленицы» согласно рецепту в офлайн-магазинах составила 142 руб. Это на 5% выше уровня прошлого года (из ингредиентов больше всего подорожала пшеничная мука — на 13%, однако яйца подешевели на 10%). При этом в онлайне аналогичная цена — 239 руб., на 12% выше уровня 2024 года (связано с закупкой более объемных упаковок товаров).

В частности, в Москве цена «блинного набора» — на уровне 162 руб. (показатель вырос на 7% год к году), в Краснодаре — 154 руб. (+5%). В Ростове-на-Дону стоимость составила 149 руб. (+5%).

Средняя цена покупки блинной муки или смеси (уже содержит необходимые ингредиенты для блинов) составила 177 руб., выше уровня прошлого года на 13%. В заведениях общепита порцию блинов покупают в среднем за 271 руб., на 14% выше уровня прошлого года. По замороженным блинам средняя цена — 181 руб., на 15% выше уровня прошлого года.

«Традиционно перед Масленицей многие активно закупают муку, блинные смеси и другие продукты. Если в прошлом году повышенный спрос перед праздником был связан с приближающимся 8 Марта, то в этом году его стимулировал День защитника Отечества 23 Февраля. В сфере продаж блинной продукции и ее ингредиентов растет доля онлайн-покупок. За год объем заказов готовых блинов через интернет увеличился на 24%, а замороженных блинов — на 32%. В текущем году выше число покупок готовых блинных смесей и муки, на 14% год к году, в то время как спрос на пшеничную муку увеличился на 3% за год»,— рассказали аналитики.

Масленичная неделя в России начнется в понедельник, 24 февраля, и закончится 2 марта.

Вячеслав Рыжков