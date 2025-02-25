В Совмине Крыма изучают ГОСТ с новыми дорожными знаками

Росстандарт опубликовал обновленный ГОСТ, устанавливающий новые дорожные знаки и правила их применения. Документ, обязательный к исполнению с 1 января 2026 года, регионы могут внедрять досрочно. Власти Москвы уже заявили о планах демонтажа 55 тыс. лишних указателей для повышения комфорта движения. Новый ГОСТ изучают также в Совмине Крыма, пишет «Ъ».

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Пакет изменений в ГОСТ-Р 52289 регламентирует использование дорожных знаков и разметки. Среди нововведений — знак «Глухие», предупреждающий о пешеходах с нарушением слуха (его устанавливают возле медицинских и социальных учреждений). На указателе парковки теперь может отображаться способ постановки автомобиля, а знак ограничения скорости может совмещаться с предупреждением о «лежачем полицейском».

Обновлена также табличка для обозначения действия знаков в конкретные часы и дни недели — добавились месяцы. Объединение нескольких знаков на одной табличке допускается, например, сочетание «Рекомендуемого ограничения скорости» и «Искусственной неровности» или «Парковки» и указания способа размещения транспорта. Знак «Стоп-линия» получил вертикальное исполнение и перед некоторыми регулируемыми перекрестками в городах может не устанавливаться — достаточно разметки.

В Совете министров Крыма заявили, что профильные ведомства изучают новый стандарт, после чего примут решение о тестировании в одном из регионов полуострова. Специалисты предварительно изучат ситуацию со знаками и разметкой.