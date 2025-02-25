В Уфе завершили расследование дела о мошенничестве с использованием сим-карт

Главное следственное управление МВД по Башкирии завершило расследование уголовного дела 47-летнего уфимца, обвиняемого в 34 эпизодах мошенничества в крупном размере (ч.1 и ч.3 ст. 159 УК РФ) и неправомерном доступе к компьютерной информации (ч.2 ст. 272 УК РФ), сообщила пресс-служба МВД по республике.

Как установили следователи, с февраля 2024 года обвиняемый покупал сим-карты различных операторов. Он пользовался тем, что граждане не отвязывают банковские приложения от уже неиспользуемых телефонных номеров, которые спустя время вновь поступают в продажу. Получив номер, подключенный к онлайн-ресурсам, обвиняемый получал онлайн-кредиты в микрофинансовых организациях и банках. Деньги выводил на виртуальную карту, которую оформлял на ту же сим-карту, затем снимал наличные. После использования номера он выбрасывал сим-карту и периодически менял телефоны.

В квартире обвиняемого нашли около 2 тыс. сим-карт различных операторов. Сумма ущерба составила более 1,5 млн руб.

Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд Уфы

Майя Иванова