Более тысячи осужденных обратились за ресоциализацией к омбудсмену Москальковой

Бывшие осужденные за три года направили более тысячи обращений в аппарат уполномоченного по правам человека в России, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова.

«Помогаем в установлении инвалидности, назначении и перерасчете пенсий, восстановлении документов, решении жилищных проблем, поддержании социальных связей»,— написала госпожа Москалькова в Telegram-канале.

Речь идет об осужденных, участвующих в программах ресоциализации. Эти программы реализуются Минюстом и ФСИН в соответствии с законом о пробации.

Предусмотрено три вида пробации: исполнительная — для людей, чье наказание не предусматривает изоляции от общества; пенитенциарная — для осужденных, которые еще находятся в местах лишения свободы; постпенитенциарная — для тех, кто покинул колонию.

С 1 января 2024 года закон вступил в силу в части, касающейся исполнительной и пенитенциарной пробации. С 1 января 2025 года действуют положения, которые затрагивают освободившихся граждан. 16 января ФСИН сообщила о запуске на «Госуслугах» сервиса, с помощью которого заключенные и бывшие осужденные могут подать через сервис заявление об участии в программе ресоциализации и социальной адаптации для осужденных.

«Особенно важно, что к людям, нуждающимся в ресоциализации и социальной адаптации, отнесены беременные женщины и мамы несовершеннолетних. Восстановить отношения в семье, воспитывать и растить детей — пробация дает им второй шанс на полноценную жизнь»,— отметила госпожа Москалькова.

Подробнее — в материале «Ъ» «От тюрьмы, от сумы и от центра пробации».

Полина Мотызлевская