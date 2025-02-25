Владимира Володоманова избрали членом комиссии Госсовета Удмуртии по физкультуре

Депутата Госсовета Удмуртии Владимира Володоманова избрали членом постоянной комиссии по физкультуре, спорту и молодежной политике. Такое решение приняли депутаты Госсовета республики на очередной сессии 25 февраля. Его поддержали 50 депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Володоманов (ЛДПР, в структуре партии — заместитель координатора по идеологической работе) с июля 2024 года является генеральным директором «Удмуртского строительного комбината». В 2022-2024 гг. он был начальником юридического отдела ООО ПИК «Перспектива» в Ижевске. Господин Володоманов имеет 12-летний опыт работы в избирательной системе региона. Ему 37 лет.

Мандат депутата господину Володоманову передали в феврале 2025 года, после того, как Владимир Костин досрочно сложил свои полномочия. Он стал заместителем руководителя администрации главы и правительства республики, где будет курировать вопросы внутренней политики и взаимодействие с партиями.

Подробнее об этом читайте в материале «Вернули к выборам».