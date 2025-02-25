Инфляция в Свердловской области достигла 10,6%

Уровень годовой инфляции в Свердловской области в январе составил 10,6%, при этом в декабре этот показатель был на уровне 10,02%, сообщила пресс-служба Уральского главного управления Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инфляция на Среднем Урале оказалась выше, чем в других регионах Уральского Федерального округа (УрФО), где средний уровень в январе составил 9,32%, и выше, чем по России в целом — в среднем по стране он был 9,92%.

Главными причинами ускорения роста цен в Свердловской области стали повышенные издержки производителей и поставщиков товаров и услуг, а также сокращение предложения отдельных продовольственных товаров, при этом в начале года годовой темп прироста цен на продукты почти не изменился, составив 11,35% (+ 0,01%) — рост цен на одни продукты был компенсирован замедлением или снижением цен на другие. Сильнее всего дорожали молочные продукты и мясо из-за затрат производителей на логистику, оплату труда и другое, а также рыба в связи со снижением объемов вылова и переработки. Помидоры подешевели благодаря укреплению рубля.

Непродовольственные товары выросли в цене на 7,22% (+0,46% по отношению к декабрю) — сильнее всего это коснулось одежды и белья, косметики, замедлилось удешевление телефонов. Из-за повышения утилизационного сбора новые отечественные автомобили и иномарки дорожали быстрее, чем в декабре.

Услуги в январе обходились свердловчанам на 14,12% дороже, чем в декабре 2024 года (на 12,61%). Так, ускорился годовой рост цен на жилищные услуги из-за увеличения минимального размера взноса на капремонт, а из-за роста зарплат в регионе стали дороже отделочные работы внутри квартир и услуги такси.

Подробнее о тенденциях в уральской экономике в 2025 году в интервью с начальником Уральского ГУ Банка России Мариной Мясниковой — «Предприятия заявляют о сокращении спроса со стороны основных заказчиков»

Ирина Пичурина