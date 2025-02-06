Со второй половины 2024 года в регионах Урала замедляется экономическая активность. В наступившем году предприятия фиксируют сокращение спроса со стороны заказчиков, формируют умеренные производственные планы, пересматривают инвестпрограммы. Банки готовятся к более сдержанному спросу на кредиты как со стороны бизнеса, так и со стороны населения. О тенденциях в уральской экономике в 2025 году, в интервью «Ъ-Урал» рассказала начальник Уральского ГУ Банка России Марина Мясникова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник Уральского главного управления Центрального Банка России Марина Мясникова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Начальник Уральского главного управления Центрального Банка России Марина Мясникова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— Как вы оцениваете текущее состояние экономики регионов УрФО?

— Для анализа состояния экономики мы используем не только статистические данные Росстата, но и ту информацию, которую сообщают предприятия. В нашем мониторинге участвуют более 1 тыс. компаний УрФО, порядка 300 из которых находятся в Свердловской области.

Если посмотреть на оценки, то в течение большей части 2024 года на Урале наблюдался рост экономической активности. По последним данным, внутренний спрос по-прежнему превышает возможности производства. Но появились признаки охлаждения экономической активности. В частности, индикатор бизнес-климата Банка России, отражающий то, как бизнес оценивает текущее и ожидаемое изменение спроса и объемов производства, во второй половине 2024 года в регионах УрФО начал снижаться.

Предприятия заявляют о сокращении спроса со стороны основных заказчиков, связывая это в том числе с пересмотром инвестиционных программ. Компании формируют более умеренные производственные планы, сдвигают сроки новых проектов, уделяя больше внимания расстановке приоритетов. Они сообщают и о снижении своих планов по заимствованиям, в том числе по банковским кредитам, связывая это, в частности, с ужесточением условий банковского кредитования.

Еще один важный фактор замедления роста экономики — нехватка трудовых ресурсов. По сообщениям предприятий, проблема дефицита кадров в течение всего 2024 года оставалась одной из самых насущных. Хотя, по последним данным, ситуация с кадрами на некоторых предприятиях стала чуть менее острой.

В целом ожидания предприятий УрФО, участвующих в мониторинге, на ближайшие три месяца остаются позитивными, но более сдержанными, чем в целом по России. Это объяснимо. Сейчас конъюнктура рынка складывается не самым лучшим образом для таких ключевых отраслей, как нефтегазовая промышленность и металлургия, которые традиционно сильны в регионе.

— Как предприятиям удалось улучшить ситуацию с кадрами?

— Я бы не сказала, что становится прямо-таки лучше. Но мы видим, что оценки уровня загрузки мощностей в конце года у предприятий в некоторых видах деятельности, например, в обрабатывающей промышленности, стали ниже. Соответственно, там, где это происходит, потребность в дополнительных трудовых ресурсах тоже становится меньше, и это немного охлаждает рынок труда.

— Вы упомянули, что в целом предприятия Урала позитивно смотрят на ближайшие перспективы. Каковы их инфляционные прогнозы на следующие три месяца?

— В целом по России после четырех месяцев роста краткосрочные ценовые ожидания бизнеса в январе не изменились. Каждый третий участник мониторинга предприятий рассказал о том, что планирует повысить цены на свою продукцию. При этом оценки находятся на уровне заметно выше показателей 2017-2019-х годов, когда инфляция была близка к таргету. Тогда повышение цен на свою продукцию планировал только каждый десятый участник нашего опроса.

В регионах УрФО краткосрочные ценовые ожидания бизнеса в январе несколько снизились. Сильнее это проявилось в оптовой и розничной торговли, в обрабатывающей промышленности, в частности, в нефтепереработке. Ожидания немного подросли в сельском хозяйстве, водоснабжении и водоотведении.

Предприятия связывают увеличение цен на свою продукцию, в том числе, с повышением в 2025 году налогов, МРОТа, коммунальных тарифов и дополнительными расходами, связанными с удержанием персонала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник Уральского главного управления Центрального Банка России Марина Мясникова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Начальник Уральского главного управления Центрального Банка России Марина Мясникова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— Какие еще вызовы и риски видят перед собой предприятия на текущий год?

— Один из основных текущих вызовов, как я уже сказала, — нехватка кадров. Чтобы удержать работников, предприятия повышали заработную плату в прошлом году, планируют делать это и в 2025 году. Компании могут перекладывать рост затрат на заработную оплату в цену своей продукции, пока им это позволяет спрос. Однако очень часто фирмам сложно сразу перенести затраты в цены — сказываются и конкуренция, и жесткость контрактных условий. Поэтому они растягивают этот процесс на длительное время и ценовые ожидания остаются высокими.

В январе увеличилась доля предприятий, которые, говоря о причинах ожидаемого роста цен, упоминают ослабление рубля. Оно оказывает влияние на ожидания. Традиционно значимым при ценообразовании являются цены на топливо, сырье и комплектующие. Если в декабре мы видели, что доля отметивших этот фактор предприятий увеличилась, то в январе она стала чуть меньше.

Еще один фактор, о котором говорят предприятия,— трудности в расчетах, с зарубежными контрагентами в условиях санкций. Сейчас расчеты стали более длительным процессом и предполагает большее число транзакций, это тоже, конечно, влияет на ценообразование.

— Что происходит с инфляций на Урале и чего стоит ожидать?

— По итогам 2024 года инфляция в УрФО составила 8,8%. По России, этот показатель — 9,5%. На декабрьскую инфляцию в регионах Урала значимое влияние оказал рост цен на овощи открытого грунта. Эта позиция очень волатильна, и часто существенно влияет на общую динамику цен. Кроме того, на фоне роста издержек производителей и поставщиков в декабре выросли цены на кондитерские изделия, молочные и мясные продукты, электроприборы и другие бытовые товары.

Ожидаем, что в 2025 году инфляционные тенденции в УрФО будут схожи с общероссийскими. В начале текущего года определенную роль будет играть эффект низкой базы, поскольку первые месяцы 2024 года характеризовались достаточно невысоким уровнем инфляции. Поэтому сейчас мы предполагаем, что в течение первого квартала годовые показатели инфляции будут высокими. Пик по инфляции придется примерно на апрель, а затем год к году показатель будет снижаться. Предполагаем, что выйдем на цель по инфляции 4% в 2026 году.

— Если говорить о банках, как сейчас себя чувствует банковский сектор Урала? С какими итогами он подошел к концу 2024 года?

— Банковский сектор УрФО достаточно стабилен и устойчив. По итогам 2024 года можно говорить о росте финансового результата у большинства кредитных организаций нашего региона. Основными источниками формирования прибыли по-прежнему являются процентные и комиссионные доходы. Несмотря на рост ключевой ставки, который сказался на увеличении стоимости привлеченных средств, деятельность банков остается доходной, в том числе в рамках кредитования. Оно активно осуществлялось в течение всего 2024 года во всех сегментах.

Со стороны бизнеса был запрос на банковские кредиты и для текущей деятельности, и для инвестиционных целей. Основной спрос на кредиты предъявляли компании, работающие в нефтегазовой сфере, нефтехимии, металлургии. В корпоративном кредитовании заметную роль также сыграли предприятия и компании, которые включены в реализацию госзаказов, поскольку они менее чувствительны к рыночной ставке.

С другой стороны, банки, как и вся экономика, испытывали определенные сложности в течение года. В частности, в организации международных расчетов в условиях санкций. От банков это требовало дополнительной гибкости в налаживании международных связей.

Но, повторюсь, в целом можно сказать, что банковский сектор справлялся с трудностями, банки обеспечивали, насколько это возможно в текущих условиях, и скорость, и качество проводимых операцией и при этом оставались прибыльными.

— Насколько вырос в прошлом году объем кредитования корпоративных клиентов и количество выданных кредитов, если сравнивать показатели с 2023 годом?

— По сравнению с предыдущим годом в 2024 году был заметный рост. По данным на 1 декабря прошлого года, корпоративный портфель банков составил 6,5 трлн руб., увеличившись на 20% в годовом сопоставлении. Это значимый прирост.

Но к концу года мы отмечали признаки некоторого охлаждения в части корпоративного кредитования. И банки ожидают более сдержанного роста кредитования в текущем 2025 году.

— Как изменился спрос на потребительские кредиты и ипотеку после нескольких повышений ключевой ставки и отмены льготных условий?

— Задолженность населения УрФО по ипотеке на начало января составила 2 трлн руб., это превысило показатель прошлого года на 9%. Темпы роста к концу 2024 года заметно замедлились. Одна из причин — отмена массовой льготной ипотеки. При этом доля кредитов по другим льготным программам в общем объеме выдачи остается высокой. Во втором полугодии порядка 50% объема выданных ипотечных кредитов покрывалось программами с господдержкой: семейная ипотека, IT-ипотека, арктическая ипотека.

Если говорить о потребительском кредитовании, здесь тоже отмечаем заметное охлаждение под воздействием ключевой ставки. Общий портфель потребительских кредитов сейчас составляет порядка 1,4 трлн руб. Годовой прирост на начало января по УрФО составил менее 1%. Это заметно ниже тех цифр, к которым, можно сказать, мы уже привыкли в течение 2024 года, когда прирост был двузначным.

— Каким, по вашим прогнозам, будет начавшийся год для уральской экономики?

— Мне кажется, если бы нашелся кто-то, кто мог бы это сейчас точно сказать, это была бы очень востребованная информация (смеется). 2025 год точно будет другим. После активного расширения кредитования в течение всего прошлого года банки переходят к более умеренному и рациональному использования капитала и ликвидности. Бизнес также предъявляет меньший интерес к кредитованию. На этом фоне мы ожидаем, что темпы роста кредитования будут гораздо более сдержанными. Это что касается одного из двух факторов, которые активно поддерживали потребительский спрос в 2024 году.

Относительно второго фактора, бюджета, мы в своих прогнозах исходим из того, что, если в 2025 году он останется в заявленных параметрах, то бюджет будет оказывать дезинфляционное влияние.

Что же касается реального сектора экономики, то, как показывают наши опросы, производственные и инвестпланы предприятий на текущий год заметно более умеренные, чем в 2024 году. Всю эту информацию мы учитываем в нашей работе и используем, в том числе, при подготовке среднесрочного макроэкономического прогноза, который Банк России публикует четыре раза в год после опорных заседаний Совета директоров по ключевой ставке. Ближайшая публикация будет 14 февраля.

Беседовала Анастасия Таначева