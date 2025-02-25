Минздрав: в России не хватает более 23 тыс. врачей

В России не хватает 23,3 тыс. врачей, дефицит среднего медицинского персонала составляет 63,5 тыс. человек, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Проблему с кадрами в системе здравоохранения господин Мурашко обсуждал на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме. По словам министра, которые приводит «Интерфакс», с 2019 по 2024 год общий прирост по врачебному персоналу составил 6,5 тыс. человек. Количество врачей с 2023 года выросло с 541,5 тыс. до 558 тыс. человек. При этом в 2020 году в РФ было 557,3 тыс. врачей.

В 2023 году дефицит врачей в России составлял 29 тыс. человек, дефицит медперсонала — 63 тыс., писал «Ъ» со ссылкой на данные замминистра здравоохранения РФ Татьяны Семеновой. В мае 2024 года Михаил Мурашко заявлял, что на решение проблемы врачебного кадрового дефицита в здравоохранении требуется не менее пяти-шести лет, комплекс мер для решения этой задачи уже проработан.

Подробнее — в материале «Ъ» «Врачам диагностировали нехватку».

Полина Мотызлевская