Менеджмент ВТБ рекомендует не выплачивать дивиденды за 2024 год

Топ-менеджмент ВТБ (MOEX: VTBR) будет рекомендовать не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. Он уточнил, что дать четкие обещания по дивидендам будет возможно только после закрытия отчетности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы как менеджмент будем предлагать не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года в силу беспрецедентного количества одновременно проявляющихся негативных факторов, влияющих на нашу способность наращивать достаточность капитала»,— сказал Дмитрий Пьянов журналистам (цитата по ТАСС).

В числе негативных факторов, которые повлияли на решение менеджмента ВТБ, господин Пьянов назвал высокую ключевую ставку, введение антициклической надбавки, ужесточение налогового режима и подхода к заблокированным активам. По его словам, акционеры смогут получить выплаты не раньше 2026 года.

Дмитрий Пьянов также рассказал о высоком уровне прибыльности ВТБ, который «сопровождался активным ростом бизнеса». По итогам 2024 года банк получил 551,4 млрд руб. чистой прибыли (+27,6%). Кредитный портфель группы вырос на 13,2%, средства клиентов — на 20,5%.

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