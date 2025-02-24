В Новороссийске для жителей села Борисовка открыли пункт временного размещения

Для жителей села Борисовка под Новороссийком в связи с отключением энергоснабжения развернули стационарный пункт временного размещения. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации Приморского района Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Пункт временного размещения открыт сегодня, 24 февраля 2025 года, в ДК «Кубань» возле администрации Приморского района. Как уточнили на запрос «Ъ-Новороссийск» в мэрии города-героя, он готов принять 168 человек.

Отключение электроснабжения в поселке Борисовка под Новороссийском оставило без света 900 человек еще 21 февраля. Как сообщил главный инженер филиала «Новороссийскэлектросеть» Дмитрий Мещеряков, проблемой аварии стало отключение одной из подстанций, на которой произошел перегруз на 130%. Виной всему – непогода и сильный ветер, порывы которого накануне выходных достигали 36 м/с.

Проблемы с подачей энергоснабжения ресурсным организациям не удалось устранить и в течение выходных. Жители села Борисовка 23 февраля пожаловались председателю СКР Александру Бастрыкину, что в их домах перебои с подачей электроэнергии происходят на протяжении нескольких дней. В результате в домах отсутствует отопление, водоснабжение и ломается бытовая техника. Следственное управление СК России по Краснодарскому краю начало процессуальную проверку. Однако пока разрешить ситуацию с устранением аварии на электросетях не удалось.

Алена Воробьева