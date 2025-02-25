Ветеранам ВОВ присвоят звания почетных граждан Челябинска

Депутаты Челябинской городской думы на шестом заседании поддержали решение о присвоении звания «Почетный гражданин Челябинска» участникам Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Инициатива была предложена после соответствующего решения президента России Владимира Путина в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также поводом стало объявление 2025 года Годом защитника Отечества. Планируется вручить ветеранам специально разработанные нагрудные знаки к 9 мая.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в Челябинской области в честь 80-летия Победы инвалидам и участникам войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и людям, пережившим блокаду Ленинграда, власти региона выплатят по 50 тыс. руб. Труженики тыла получат по 10 тыс. руб. Выплаты добавятся к тем, которые определил на 2025 год Владимир Путин. По его указу участники и инвалиды войны, их вдовы, жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей получат по 80 тыс. руб., а труженики тыла и совершеннолетние узники — по 55 тыс. руб.

Виталина Ярховска