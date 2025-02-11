Ветераны ВОВ в Челябинской области получат региональную выплату в 50 тыс. рублей

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и люди, пережившие блокаду Ленинграда, получат региональную выплату в размере 50 тыс. руб. в честь 80-летия Победы. Труженикам тыла, проживающим на Южном Урале, выплатят по 10 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Выплаты добавятся к тем, которые определил на этот год президент России Владимир Путин. По его указу участники и инвалиды войны, их вдовы, жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей получат по 80 тыс. руб., а труженики тыла и совершеннолетние узники — по 55 тыс. руб. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в соседней Курганской области федеральные выплаты удвоятся за счет региональных.

Виталина Ярховска