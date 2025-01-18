В Свердловской области могут возникнуть перебои в телерадиовещании

Жителей Екатеринбурга и некоторых других городов Свердловской области предупредили о временных отключениях телевидения. Работы на станциях могут привести к перерывам в трансляции телеканалов и радио с 20 по 23 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Екатеринбурге, Первоуральске и Азанке возможны перебои 20 января. В Барачинском отключение ожидается 22 января, а в Нижнем Тагиле — 23 января.

Российская телерадиосети уточнила, что работы необходимы для профилактики и планового обслуживания оборудования. Некоторые мероприятия могут быть отменены из-за плохих погодных условий. В эти дни не будет доступны каналы РТРС-1 (Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ» и другие) и РТРС-2 (СТС, ТНТ, РЕН ТВ).