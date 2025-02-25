В Перми электросуда начнут курсировать с мая

В Перми электросудно «Экоход 2» начнет курсировать с 1 мая. Как сообщает rifey.ru со ссылкой на компанию «ВодоходЪ», тарифы на прогулочные рейсы будут аналогичны прошлогодним. Судно будет выполнять прогулочные рейсы по Каме и еженедельные рейсы по маршрутам из Перми до Закамска и Краснокамска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В прошлом году перевозчик предлагал несколько вариантов прогулок по реке: «По волнам истории Перми», «Мосты Перми», «Огни большого города», «Музыка на камских волнах». Продолжительность большинства рейсов - около 1,5 часов. В тарифном меню есть льготные билеты, стандартные и комфорт-класса. В основном стоимость стандартных билетов начинается от 1,2 тыс. руб., билеты комфорт-класса стоят от 1,7 до 2,9 тыс. руб.

По информации издания, речную навигацию в Перми на круизном флоте компания «ВодоходЪ» откроет с 8 мая. Первый круиз отправится по маршруту «Пермь – Чайковский – Нижнекамск - Казань». Всего в этом году с отправлением из краевой столицы запланированы 35 круизов. Стоимость тарифов на них подорожает на 10-15% в зависимости от класса теплохода.

Напомним, минувшим летом в акватории Камы начал курсировать прогулочный «Экоход» производства Emperium (входит в Sitronics Group — компания из Санкт-Петербурга, ставшая в прошлом году владельцем 25% долей пермского судостроительного предприятия) по маршруту Пермь-Закамск. Для этого Пермская судоверфь установила специальные причалы на Речном вокзале в центре города и в Кировском районе рядом с ДК им. Кирова. Двухпалубный катамаран рассчитан на 130 пассажиров. Главная палуба судна оборудована мягкими креслами и столиками, на ней расположен также основной салон на 114 посадочных мест, в носовой части находится каюта повышенной комфортности на 16 человек. В прошлом году пассажиропоток на водном маршруте составил 8 тыс. человек.