Жителей Новороссийска просят отключить электрические приборы из-за перегруза

В Новороссийске жителей просят отключить неиспользуемые электрические приборы из-за перегруза по сети. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным аварийных служб, восстановительные работы на Горе Великой завершены. Однако при включении подстанции из-за большого перегруза по сети потребления выбивает автоматику.

Для подачи электроэнергии жителей просят снизить объемы потребления и на время выключить неиспользуемую электрическую технику и убавить давление в котлах отопления.

Из-за непогоды ряд коммунальных аварий в Новороссийске оставил без света и тепла жителей нескольких районов города. Ремонтные бригады в круглосуточном режиме ведут работы по устранению аварий. Однако в пиковые часы от нагрузки горят предохранители, выходит из строя оборудование.

До 17:00 25 февраля в городе действует режим «Повышенная готовность». Аварийные бригады и дорожные службы работают в усиленном режиме.

Алена Воробьева