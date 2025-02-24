В Новороссийске устраняют массовые коммунальные аварии

Ряд коммунальных аварий в Новороссийске оставил без света и тепла жителей нескольких районов города. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава города-героя Андрей Кравченко.

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«Разделяю недовольство наших жителей. Со своей стороны, делаем все возможного для решения сложившейся ситуации»,— написал господин Кравченко.

По его словам, 13 микрорайон остался без отопления еще в выходные. В связи с износом инженерных сетей на линии теплоносителя обнаружены многочисленные порывы. Сотрудники аварийно-восстановительных бригад устраняют утечки на трубопроводе.

Несколько дней жители села Борисовка жалуются на аварийные отключения электроэнергии. В пиковые часы от нагрузки горят предохранители, выходит из строя оборудование. Для снятия нагрузки на двух подстанциях установлены два генератора. Оперативно-восстановительные бригады дежурят в круглосуточном режиме. Для жителей Борисовки открыли пункт временного размещения в Приморском районе.

Энергоснабжение удалось восстановить в Восточном районе на улице Ревельской и в Цемдолине. Ремонтные бригады завершили работы по устранению аварий.

Мэр Новороссийска напомнил, что до 17:00 25 февраля в городе действует режим «Повышенная готовность». Аварийные бригады и дорожные службы работают в усиленном режиме.

Алена Воробьева