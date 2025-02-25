В Ярославле ликвидируют учебный центр работников культуры

Государственное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области «Учебно-методический центр работников культуры» («УМИЦ») будет ликвидировано. Об этом говорится в постановлении правительства региона.

Центр расположен на проспекте Октября, 70. Учредителем «УМИЦ» является министерство культуры региона. Организация работает с 1999 года и занимается повышением квалификации работников культуры, реализацией программ поддержки молодых талантов, работой с отраслевыми НКО и смежными вопросами. Кроме того, «УМИЦ» выступает учредителем и издателем портала «Культура Ярославии», зарегистрированного как СМИ. Учреждение возглавляет Любовь Кудрявцева.

Ликвидация должна завершиться 10 июня. Как сообщили «Ъ-Ярославль» в министерстве культуры, часть функций «УМИЦ» возьмет на себя само министерство, а часть — колледж культуры.

Антон Голицын