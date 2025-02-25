Более 200 нетрезвых водителей задержали в Петербурге и Ленобласти за выходные

По итогам минувших выходных, с 21 по 23 февраля, в ходе рейда по выявлению нетрезвых водителей сотрудники Госавтоинспекции составили в Петербурге и Ленобласти более 200 протоколов об административных правонарушениях.

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В частности, как сообщили в региональном ГУ МВД, на территории города было возбуждено 131 дело об административных правонарушениях и 7 уголовных дел. В Ленинградской области эти цифры составили 76 и 5 соответственно.

В ГАИ напомнили, что согласно действующему законодательству, по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и по ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медосвидетельствования) правонарушителям грозит штраф и лишение права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении следует уже уголовная ответственность.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за 2024 год мировые судьи Санкт-Петербурга привлекли к ответственности 4150 граждан за вождение в нетрезвом виде или передачу управления ТС лицу в состоянии алкогольного опьянения. Сумма выписанных штрафов за год составила в общей сложности 116,8 млн рублей.

Андрей Цедрик