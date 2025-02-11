Более 4000 петербуржцев заплатили почти 117 млн рублей за пьяное вождение

Мировые судьи Санкт-Петербурга за 2024 год привлекли к ответственности 4150 лиц за вождение в нетрезвом виде, за передачу управления автомобилем лицу в состоянии алкогольного опьянения. Сумма выписанных штрафов составила 116,8 млн рублей, сообщила глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

В прошедшем году за руль нетрезвым сел 3781 человек. Нарушителей ПДД оштрафовали на 113,2 млн рублей. Почти сто петербуржцев позволили сесть за руль лицам в состоянии опьянения, 98 из них лишились водительских прав. Сумма выписанных штрафов составила почти 3 млн рублей.

При этом 270 лиц сели за руль пьяными, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным этого права. Из них арестовали 246 человек. Штрафами на общую сумму 720 тыс. рублей наказаны 24 лица.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургские водители выплатили свыше 27 млн рублей за нетрезвое вождение.

Татьяна Титаева