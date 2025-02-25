В Казани в ДТП 24 февраля пострадал один человек

За прошедшие сутки в аварии в Казани был ранен один человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

ДТП произошло в результате наезда на препятствие из-за того, что водитель не выбрал безопасную скорость.

Всего за сутки оформлено 75 аварий, 38 из которых — с материальным ущербом.

Также было задержано 7 водителей в состоянии опьянения.

В отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставлено 2 человека.

23 февраля на дорогах Казани остановили 11 нетрезвых водителей.

Дарья Сайфиева