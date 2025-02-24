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В Казани на дорогах 23 февраля задержали 11 нетрезвых водителей

За прошедшие сутки на дорогах города задержано 11 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

Всего за сутки поступало 105 сообщений о ДТП. Официально было зарегистрировано 50 аварий, 20 из них — с материальным ущербом. Пострадавших и раненых нет.

Также было задержано 5 автомобилистов без прав.

В отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставлено 2 человека.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в 2025 году в ДТП погибли 7 тыс. человек и 177 тыс. получили ранения.

Дарья Сайфиева

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