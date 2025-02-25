Захарова: Франция и Британия сменили позицию по резолюциям ООН за три минуты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в искренности Франции и Великобритании во время голосования по резолюциям о конфликте на Украине. Она уточнила, что США вынесли одну и ту же резолюцию на рассмотрение Генеральной Ассамблеи (ГА) и Совета Безопасности (СБ) ООН. В первом случае Париж и Лондон предложили поправки к документу, во втором — нет, а также не стали накладывать вето на документ.

Госпожа Захарова напомнила, что резолюция СБ ООН имеет преимущество над резолюцией ГА ООН. Дипломат задалась вопросом, в каком из двух случаев Франция и Британия были искренними — когда вносили правки в американский проект резолюции ГА ООН или когда тот же документ одобрили без поправок. «Между залами Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности размеренным шагом идти минуты три. Это они за 180 секунд изменили свои взгляды на мировой кризис? Или просто в каждом кармане по маске — на любой случай?» — написала Мария Захарова в Telegram.

Разработанный США проект резолюции по конфликту на Украине написан в нейтральном ключе, он не содержит обвинений в адрес России. В документе в том числе звучит призыв «быстро положить конец конфликту и установить долгосрочный мир» между Украиной и Россией. В его поддержку выступили десять членов СБ ООН, в том числе Россия, США и Китай. Пять стран, включая Великобританию и Францию, воздержались.

О позиции стран Европы по конфликту на Украине — в материале «Ъ» «Евросоюз еще повоюет».